عربي-دولي

من بينها لبنان... محمد بن راشد يطلق حملة "100 مليون وجبة" في 20 دولة خلال رمضان

Lebanon 24
11-04-2021 | 15:30
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أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأحد، حملة "100 مليون وجبة"، بهدف توفير الدعم الغذائي خلال شهر رمضان في 20 دولة حول العالم.

وتأتي المبادرة، وهي أكبر حملة إنسانية من نوعها على مستوى المنطقة، ضمن مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وتعد حملة "100 مليون وجبة" استكمالا لحملة "10 ملايين وجبة" التي أطلقت في العام 2020 لدعم الفئات المحتاجة محليا والتي تضررت بسبب التحديات التي أفرزتها أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث توسعت الحملة خارجيا لتركز على الفئات المحتاجة في 20 دولة حول العالم.

وتستهدف الحملة المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحسين حياة الشعوب بحلول العام 2030، والقضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي.

وتركز الحملة على أكثر من 20 دولة من بينها السودان ولبنان والأردن والهند وباكستان وأنغولا وأوغندا ومصر وغيرها.

وتقوم الحملة بتحفيز الحس الإنساني لمختلف فئات المجتمع، وجمع تبرعات من الأفراد والمؤسسات والشركات ورجال الأعمال لتوفير سلال وطرود غذائية يتم توزيعها على العائلات المحتاجة في الأسواق المستهدفة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للمبادرة.

وتبلغ قيمة التبرع درهم واحد لكل وجبة، وتشمل موادا غذائية أساسية، تمكّن العائلات المحتاجة من إعداد وجباتهم لفترة قد تصل إلى شهر كامل.

وتشمل آليات استقبال التبرعات أربع طرق مختلفة، هي الموقع الإلكتروني، والرسائل النصية، بالإضافة إلى التحويل للحساب المصرفي المخصص للحملة، ومركز الاتصال.

وتندرج حملة "100 مليون وجبة" تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي انطلقت في عام 2015 كمظلة حاضنة لـ33 مؤسسة إنسانية ومجتمعية وتنموية معنية بإرساء ثقافة العمل الإنساني والإغاثي والخيري والتنموي ونشر الأمل بفضل برامج ومشاريع متنوعة تركز على الدول الأقل حظا والفئات المحتاجة والمحرومة في المجتمعات الهشة.
المصدر: سكاي نيوز
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