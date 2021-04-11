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مسلح يطلق النار داخل فندق في هاواي... ويتحصن في إحدى غرفه

Lebanon 24
11-04-2021 | 14:30
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كشفت وسائل إعلام أميركية، اليوم الأحد 11 نيسان، عن إطلاق النار في فندق في ولاية هاواي الأميركية، وتحصنه بداخله.

ونقل موقع "هاوي نيوز ناو" الأميركي عن الشرطة في المنطقة إنها تطوق فندق في هونولولو في ولاية هاواي الأميركية.

وأوضحت الشرطة أن مسلحا أطلق النار عبر باب غرفة أحد النزلاء، وتحصن بداخلها.

ولم تعلن الشرطة الأميركية أنه وقع أي إصابات جراء إطلاق النار في الفندق.

وقالت الشرطة الأميركية: "النزلاء والموظفون في منتجع وفندق كاهالا يحتمون في أماكنهم، وتم إجلاء النزلاء من الغرف القريبة من الحادث".

ونقل الموقع عن بريان لينش الضابط في الشرطة، قوله: "لم تقع إصابات... ننتظر استسلام المشتبه به".

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ضيوفا في قاعة الرقص في فندق هاواي والشرطة تنتشر في مكان الحادث.

وقال شاهد عيان لوكالة "رويترز" إن ما يتراوح بين 75 و80 شخصا في قاعة الرقص.

وبدأ الحادث حوالي الساعة السادسة مساء، عندما أطلق المشتبه به الرصاص. وذكر الموقع الإخباري نقلا عن مصادر أن المشتبه به من أفراد البحرية.
المصدر: سبوتنيك
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