الملك الاردني وولي العهد يتلقيان التهاني بذكرى مئوية تأسيس الدولة الأردنية

أفادت وكالة الانباء الاردنية "بترا" أن الملك عبدالله الثاني تلقى التهاني بمناسبة ذكرى مئوية تأسيس الدولة الأردنية من قادة دول شقيقة وصديقة وعدد من كبار المسؤولين فيها، الذين أعربوا عن تمنياتهم للأردن وشعبه بقيادة جلالة الملك، بتحقيق المزيد من الرفعة والتقدم والازدهار.

كما أشادوا بدور الأردن المحوري، بقيادة الملك، على المستويين الإقليمي والدولي، وجهوده في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتعزيز الأمن والاستقرار العالميين، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها، لافتين إلى مساعي المملكة الرائدة في تعزيز قيم التسامح والوئام واستضافة اللاجئين، ومحاربة جميع أشكال التطرف والإرهاب.

وتلقى جلالة الملك التهاني، بهذه المناسبة الوطنية، من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية، الذين أكدوا معاهدتهم له على المضي قدما نحو المزيد من العمل الجاد الدؤوب، من أجل رفعة الأردن وشعبه الوفي.

كما أكدوا فخر أبناء الوطن وبناته واعتزازهم بالجهود الكبيرة للملك في قيادته الحكيمة للأردن ومسيرة البناء والتقدم والازدهار والإنجاز فيه.

وبيّنوا أن ذكرى مئوية تأسيس الدولة أذنت بانطلاق مسيرة النهوض الوطني، لتروي معها قصة وطن تحدى الصعاب وقهر المستحيل بحكمة القيادة الهاشمية وهمّتها، وعزم وإباء الأردنيين، مستذكرين التضحيات التي قدمها شهداء الوطن في سبيل الدفاع عن أمنه واستقراره، وسائلين الله العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لخدمة الأردن العزيز.

كما تلقى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، التهاني بهذه المناسبة.