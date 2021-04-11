فعالية منخفضة.. اعتراف صيني نادر بشأن اللقاحات

نشرت وكالة “أسوشيتد برس” تقريراً جديداً أشارت فيه إلى أنه “في اعتراف نادرٍ بضعف لقاحات فيروس كورونا الصّينية، قال أكبر مسؤول في مجال مكافحة الأمراض في البلاد إن فعاليتها منخفضة وإن الحكومة تدرس مزجها لتعزيز قوتها”.ووفقاً للتقرير، فقد قال أوضح مدير المراكز الصينية للسيطرة على الأمراض، جاو فو، في مؤتمر، السبت، في مدينة تشنغدو بجنوب غرب الصّين، إن “اللقاحات الصينية لا تتمتع بمعدلات حماية عالية جداً”.وكانت بكين وزّعت مئات الملايين من الجرعات في دول أخرى، بينما تحاول أيضاً إثارة الشكوك حول فعالية اللقاحات الغربية.وبحسب “أسوشيتد برس”، فقد قال جاو: “لقاحاتنا الآن قيد الدراسة الرسمية في ما إذا كان ينبغي لنا استخدامها من خطوط تقنية مختلفة لعملية التحصين”.وكان باحثون في البرازيل وجدوا أنّ معدل فعالية لقاح سينوفاك الصّيني في الوقاية من الالتهابات المصحوبة بأعراض منخفضة تصل إلى 50.4%، في وقتٍ بلغت نسبة فعالية لقاح “فايزر” 97%.ووسط ذلك، فإنّ بكين لم توافق بعد على أي لقاحات أجنبية للاستخدام داخل لصين، حيث ظهر فيروس كورونا في أواخر العام 2019، بحسب “أسوشيتد برس”.وكانت وسائل الاعلام الصّينية الحكومية شكّكت في سلامة وفعالية لقاح “فايزر”، وقد عمدت إلى تشويه صورته وإضعاف مكانته، وهذا جزء من حملة تشنها الصين ضد الغرب.وحتى 2 نيسان الجاري، تلقى حوالى 34 مليون شخص الجرعتين اللتين تتطلبهما اللقاحات الصّينية، في حين تلقى حوالى 65 مليوناً جرعة واحدة، وفقاً لما ذكره جاو.