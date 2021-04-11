استطلاع: ماكرون سيواجه لوبان في الانتخابات الفرنسية

يخوض الرئيس الفرنسي، الليبرالي إيمانويل ماكرون، وزعيمة اليمين المتشدد مارين لوبان، العام المقبل جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، طبقاً لاستطلاع رأيي نشر اليوم الأحد.

وأجرت صحيفة (جورنال دو ديمونش) وإذاعة (سود راديو) الاستطلاع الذي أظهر هذه المؤشرات بناء على مرشحي اليمين واليسار والذين لم يتحددوا بعد.

ويظهر ماكرون ولوبان رغم ذلك في صدارة مرشحي الجولة الأولى.

ويبدو بين المرشحين اليمينيين خافيير برتران وفاليري بيكريس، واليساري جان لوك ميلنشون، والاشتراكيين آن إيدالجو وآرناؤود مونتبورج وكذلك يانيك يادو البيئي، إلا أن فرصهم ليست كبيرة في تجاوز الجولة الأولى.

وتوقع الاستطلاع أن يفوز ماكرون على لوبان في جولة الإعادة (54% مقابل 46%) ليكرر انتصاره عليها في 2017 وبفارق أوسع (66% مقابل 34%).