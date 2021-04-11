عربي-دولي

باريس ترى في "إهانة" رئيسة المفوضية الأوروبية "فخاً" دبّرته تركيا

Lebanon 24
11-04-2021 | 23:30
A-
A+
Doc-P-811897-637537604713329066.jpg
Doc-P-811897-637537604713329066.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعرب وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي كليمان بون الأحد عن اعتقاده ب"تعمّد" تركيا "إهانة" رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال زيارتها أنقرة، واصفاً ما جرى بـ"فخ" تركيّ.

وقال أثناء مشاركته في برنامج "لجنة التحكيم الكبرى" المشترك بين إذاعة "ار.تي.ال" وصحيفة "لو فيغارو" وقناة "ال.سي.اي"، "إنّها إهانة من جانب تركيا"، رافضا فرضية الخطأ البروتوكولي الأوروبي. 

وشدد المسؤول الفرنسي على "وجوب إعادة وضع النقاط على الحروف، فالمشكلة في هذه القضية ليست أوروبا، بل تركيا".

وأضاف أن "تركيا أساءت التصرف"، مشيرا إلى "شيء من العدوانية العامة والموقف العدواني لتركيا تجاه أوروبا".

وقال "إنّها مشكلة تركيّة، متعمدة على ما أعتقد تجاهنا (...) ينبغي علينا كأوروبيين ألا ينتابنا الشعور بالذنب".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لايين قد تعرضت لإهانة الثلاثاء، بعدما اضطرت الى الجلوس على مقعد جانبي خلال اجتماع عقدته ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة.

وحمّلت تركيا الخميس الاتحاد الأوروبي مسؤولية الحادث البروتوكولي بشأن ترتيبات الجلوس.

بيد أنّ دائرة البروتوكول في المجلس الاوروبي الذي يرأسه شارل ميشال أوضحت أنه لم يسمح لها الوصول مسبقا الى القاعة التي استضافت الاجتماع. وحرص المجلس الذي يمثل الدول الأعضاء على التوضيح أن رئيسه يتقدم على المفوّضة في البروتوكول الدولي.

وقال كليمان بون "كان ثمة فخ ما (...) بين من نصب المكيدة والشخص الذي وقع فيها، أفضّل أن نضع الذنب على من نصبها".

كما رأى أنّ هناك "مشكلة حقيقية تتمثل في عدم احترام الديموقراطية والانحراف الاستبدادي في تركيا"، وأن على الأوروبيين أن يكونوا "حازمين جداً مع الأتراك".

ودعا من جهة أخرى إلى أن "يتجسد" الاتحاد الأوروبي في الساحة الدولية برأس "واحدة" بدلاً من سلطة تنفيذية برأسين.

وقال "سيكون من الجيّد في السنوات المقبلة (...) أن تكون هناك رئاسة واحدة للسلطة التنفيذية الأوروبية. يجب أن تكون لدينا مؤسسات أوروبية أقوى ومجسدة بشكل أفضل".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2021-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2021-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2021-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:40 | 2021-04-12
23:59 | 2021-04-11
23:00 | 2021-04-11
22:18 | 2021-04-11
22:16 | 2021-04-11
22:00 | 2021-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website