ميناء جدة السعودي يعلن استئناف الملاحة بعد تراجع سرعة الرياح

ذكرت وكالة الأنباء السعودية على تويتر أن ميناء جدة استأنف حركة الملاحة البحرية بعد تراجع سرعة الرياح.



وكانت سلطات الميناء قد علقت حركة الملاحة السبت بسبب زيادة سرعة الرياح.