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هل توقفت قطر عن تجديد إقامات من هم فوق الـ45 عاما؟ (صورة)

Lebanon 24
12-04-2021 | 08:00
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نفت وزارة الداخلية القطرية ما يشاع عن أن السلطات في البلاد تعتزم منع تجديد إقامة من تتجاوز أعمارهم الـ45 عاما، وأكدت أن لا أساس لهذه الأنباء من الصحة.

وكتبت الوزارة على "تويتر": "لا صحة لما يتم تداوله بشأن منع تجديد إقامة الوافدين ممن تجاوزت أعمارهم الـ45 عاما".

لا صحة لما يتم تداوله بشأن منع تجديد إقامة من تتجاوز أعمارهم 45 عاما #الداخلية_قطر pic.twitter.com/m7WJAEyh4j



من جانبه، اتخذ مجلس الوزراء القطري في اجتماعه اليومي عدة قرارات منها تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل بالجهات الحكومية إلى 50%، وذلك "حرصا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع".

وقرر المجلس استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، على أن تؤدى صلاة التراويح خلال شهر رمضان في المنازل، وعدم السماح بدخول الأطفال دون سن 12 عاما إلى المساجد والمولات، واستمرار إغلاق مدارس تعليم القيادة والمسارح ودور السنيما.


وسجلت قطر إجمالي إصابات بكورونا بلغ أكثر من 190 ألف حالة، و333 حالة وفاة.

المصدر: روسيا اليوم
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