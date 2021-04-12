بهذه الكلمات والصورة.. رغد صدام حسين تنعى محامي والدها

نعت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، رحيل وزير العدل الأميركي الأسبق رامسي كلارك، الذي شارك في فريق المحامين الدولي للدفاع عن والدها خلال محاكمته ببغداد عام 2005.
وقالت رغد في تغريدة على حسابها الرسمي على"تويتر" اليوم "أنعى إليكم السيد رامسي كلارك المحامي الاميركي الذي كان جزءا من هيئة الاسناد للدفاع عن رئيس جمهورية العراق الشرعي صدام حسين".
انعي إليكم السيد رمزي كلارك المحامي الامريكي الذي كان جزءاً من هيئة الاسناد للدفاع عن رئيس جمهورية العراق الشرعي صدام حسين. pic.twitter.com/7b64yPfX0F
— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) April 11, 2021
وتابعت "لم يكن رامسي كلارك مؤيدا للحروب التي شنتها الولايات المتحدة على منطقتنا واعتبرها حرب على الإسلام".