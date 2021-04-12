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بهذه الكلمات والصورة.. رغد صدام حسين تنعى محامي والدها

Lebanon 24
12-04-2021 | 08:31
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نعت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، رحيل وزير العدل الأميركي الأسبق رامسي كلارك، الذي شارك في فريق المحامين الدولي للدفاع عن والدها خلال محاكمته ببغداد عام 2005.

وقالت رغد في تغريدة على حسابها الرسمي على"تويتر" اليوم "أنعى إليكم السيد رامسي كلارك المحامي الاميركي الذي كان جزءا من هيئة الاسناد للدفاع عن رئيس جمهورية العراق الشرعي صدام حسين".


وألحقت رغد تغريدتها ببيان قالت فيه إن "وزير العدل الأميركي السابق الذي اختار أن يقف ضد نزعة الشر في بلاده والدفاع عن الكثير من القضايا الإنسانية العادلة والصعبة التي كان مؤمنا بها قد دافع عن والدي بمهنية عالية وكان دوما إلى جانبي في ذلك".

انعي إليكم السيد رمزي كلارك المحامي الامريكي الذي كان جزءاً من هيئة الاسناد للدفاع عن رئيس جمهورية العراق الشرعي صدام حسين. pic.twitter.com/7b64yPfX0F

وتابعت "لم يكن رامسي كلارك مؤيدا للحروب التي شنتها الولايات المتحدة على منطقتنا واعتبرها حرب على الإسلام".


وقدمت رغد "أصدق التعازي" إلى أولاده وأصدقائه، وأضافت "لن أنسى أنك كنت دوما إلى جانبي في الظروف الصعبة التي واجهتني أثناء دفاعي عن والدي لأنك رفضت الظلم الذي لحق بالعراق والعراقيين حتى آخر يوم".

ونوهت رغد صدام حسين في بيانها قائلة عن رحيل كلارك "كان يوم وفاتك في ذكرى احتلال العراق في 9 نيسان وكأنه رسالة تعزية .. رحمك الله أيها الصديق المخلص والإنسان الواقف إلى جانب الحق".

وأعلن في نيويورك عن وفاة وزير العدل الأميركي الأسبق رامسي كلارك بمنزله في مانهاتن عن عمر ناهز 93 عاما وكان من مؤيدي حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة وشارك في فريق المحامين الدولي للدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين.

المصدر: روسيا اليوم
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