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مرسوم هام للأسد.. إعفاء هؤلاء من الغرامات!

Lebanon 24
12-04-2021 | 09:00
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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بإعفاء السوريين داخل البلاد وخارجها ومن في حكمهم من جميع الغرامات المترتبة عليهم بموجب الأحوال المدنية.  

ويعفي المرسوم رقم 7 لعام 2021 السوريين من الغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن المدة المحددة قانونا في تسجيل واقعات أحوالهم المدنية، أو في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية.

وذكرت حسابات رئاسة الجمهورية السورية أن المرسوم يأتي "بهدف التخفيف من الأعباء المادية عن المواطنين السوريين الذين لم يتمكنوا من تسجيل واقعات الأحوال المدنية، أو استصدار بطاقة شخصية، أو أسرية نتيجة للأحداث التي مرت بها سوريا، وخروج العديد من أمانات السجل المدني عن الخدمة، كما يهدف المرسوم إلى تيسير أمور ومعاملات السوريين في الخارج، وتسهيل عودتهم إلى الوطن".

نص المرسوم التشريعي رقم 7:

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة/1/- يعفى المواطنون السوريون ومن في حكمهم من الغرامات المترتبة عليهم، المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية رقم 13 لعام 2021 بسبب تأخرهم في تسجيل واقعات الأحوال المدنية، أو في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية، عن المدة المحددة قانوناً.

المادة/2/– يعمل بهذا المرسوم التشريعي لمدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

المادة/3/– لا تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على الواقعات التي سُجلت قبل نفاذه.

المادة/4/– تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الداخلية.

المادة/5/– ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في  28 – 8  -1442 هجري الموافق لـ11-  4 -2021 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد".
المصدر: سانا
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