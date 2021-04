دموع الملكة إليزابيث حزناً على الأمير فيليب تثير ضجة.. شاهدوا كيف تفاعل الناس (فيديو وصورة)

تداولت وسائل إعلام وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للملكة البريطانية، إليزابيث، وهي تذرف الدموع حزنا على زوجها الراحل، الأمير فيليب.

#PrincePhillip #QueenElizabeth



— Esraa Monshi 🐋♓︎ (@SarooMu) April 10, 2021

So deep 🥺💔There is no protocol today, the Queen is crying. pic.twitter.com/x3IVvge8JN





وتوفي الأمير فيليب، دوق إدنبره، الجمعة، قبل شهرين من إتمامه عامه الـ100، وبعد أشهر قليلة على احتفاله مع الملكة إليزابيث بذكرى زواجهما الـ73 عاما.

“He has, quite simply, been my strength and stay all these years, and I, and his whole family, and this and many other countries, owe him a debt greater than he would ever claim, or we shall ever know.”



-Her Majesty The Queen, 1997. pic.twitter.com/wbSldSavNA

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 10, 2021





وفي تعليق له، قال الأمير أندرو للتلفزيونات البريطانية في وندسور، غرب لندن، إن الملكة إليزابيث "غارقة في أفكارها، هذا ما يمكنني قوله".

I ona je samo žena. pic.twitter.com/LBWzRz1BoC

— 𝓢𝓽𝓮𝓯𝓪𝓷𝓲 𝓐𝓵𝓮𝔁  ®️ (@whitesnake1004) April 11, 2021





وأضاف: "إنها تصف ذلك بالفراغ الكبير"، معتبرا أن الملكة، التي تحتفل بعيد ميلادها الخامس والتسعين في 21 نيسان، شخصية "متماسكة بشكل لا يصدق".



وتابع: "نحن، أفراد الأسرة المقربون، مجتمعون حولها للتأكد من أننا موجودون لدعمها"، لكن ما حصل "خسارة كبيرة".



وأشار إلى أن الأمير فيليب "كان رجلا مميزا، لقد أحببته كما يجدر لأب أن يُحب، لقد كان هادئا للغاية، إذا كانت لديك مشكلة سيفكر فيها.. لقد كان شخصا يمكنك دائما اللجوء إليه، وكان دائم الإصغاء".