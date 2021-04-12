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قذاف الدم: إذا ترشح نجل القذافي للانتخابات فهو الأوفر حظا (فيديو)

Lebanon 24
12-04-2021 | 12:00
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أكد أحمد قذاف الدم، السياسي الليبي، أن سيف الإسلام القذافي هو الأوفر حظا إذا قرر الترشح لانتخابات الرئاسة في ليبيا.

 

وبحسب حوار له مع قناة "سكاي نيوز عربية"، فقد أكد أحمد قذاف الدم السياسي الليبي والقيادي في جبهة النضال الوطني أن سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي سيكون ذا حظوظ وافرة في حال ترشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة في ظل القبول الذي يلقاه في المجتمع الليبي.

 

وقال: "إن من حق سيف الإسلام القذافي بل من واجبه أن يترشح للانتخابات"، مشيرا إلى أن سيف الإسلام هو ابن هذا الجيل ولديه مشروع سابق في علاقته بـ"ليبيا الغد".

 

وأوضح أن ترشح سيف الإسلام يمثل إعادة اعتبار "للشهيد القذافي"، وهذا ما يجعله أكثر الشخصيات حظا وبأغلبية ساحقة إذا قرر الترشح، مؤكدا "لن نسمح بمنعه من الترشح إذا ما قرر ذلك".

 

ويعتبر كثيرون أن قطاعا واسعا من الليبيين ما زال يرى في سيف الإسلام الشخصية الأقدر على قيادة ليبيا في المرحلة المقبلة بفضل الخبرة التي كسبها وسط كواليس الدولة خلال قيادة والده العقيد الراحل.

المصدر: سبوتنيك
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