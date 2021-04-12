عملية "حوثية" تستهدف العمق السعودي.. هذه تفاصيلها

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، اليوم الإثنين، عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي باستخدام 15 طائرة مسيّرة وصاروخين باليستيين.

وقال المتحدّث العسكري باسم "الحوثيين"، العميد يحيى سريع، إنّه تم استهداف مصافي شركة "أرامكو" في منطقتي جدة والجبيل بـ10 طائرات مسيّرة نوع "صماد3"، كما تم استهداف مواقع عسكرية حساسة في منطقتَي خميس مشيط وجيزان بـ5 طائرات مسيّرة نوع "قاصف 2K" وصاروخين بالستيين نوع "بدر1".



ولفت "الحوثيون" إلى أن عملية "الثلاثين من شعبان" استمرت من مساء أمس الأحد وحتّى فجر الاثنين، وقد حققت أهدافها بنجاح.

وكان التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية أعلن أمس الأحد عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي و6 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقهما الحوثيون باتجاه جازان ومناطق أخرى في المملكة.