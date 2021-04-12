عربي-دولي

الكرملين: تصريحات وزير الخارجية الأميركي فقدت قيمتها

Lebanon 24
12-04-2021 | 13:30
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أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أنّ تصريحات وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عن عواقب "الأعمال العدوانية" الروسية فقدت قيمتها بسبب كثرة تكرارها.

وفي تعليقه على تصريح بلينكن قال بيسكوف للصحافيين، اليوم الاثنين: "كل هذه الدعوات للتخلي عن أي أعمال عدوانية  والتهديد بإجبارنا على دفع الثمن فقدت قيمتها..  كلما أكثرت من مثل هذه التصريحات، كلما قللت من قيمتها"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "نوفوستي" الروسية.

وأضاف: "وأكرر مرة أخرى. لم تمثل روسيا سابقاً ولا تمثل أي خطر على أحد ولم تقم بأي أعمال عدوانية".

وكانت واشنطن قد أعلنت سابقاً عن تصعيد "العدوان الروسي" وانتقال القوات الروسية في شبه جزيرة القرم بالقرب من الحدود الشرقية لأوكرانيا. ودعت الولايات المتحدة روسيا لتفسير هذه التنقلات المزعومة. وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن الجانب الروسي قدم تفسيرات للجانب الأميركي بهذا الشأن في الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن روسيا لن تجري أي حوار مع واشنطن ضمن اللهجة التي اقترحتها الولايات المتحدة.

وأعلن بلينكن سابقا في حديثه لقناة "NBC" الأميركية بشأن الوضع في أوكرانيا عن "عواقب" محتملة بالنسبة لروسيا من جانب واشنطن، إذا واصلت موسكو أعمالها "العدوانية".  

من جانبها صرحت السلطات الأوكرانية بأن 4 جنود أوكرانيين قتلوا وأصيب آخران جراء إطلاق النار عليهم في مقاطعة دونيتسك. وأعلنت كييف عن تصعيد حدة التوتر في دونباس. أما جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المعلنتان من جانب واحد فاتهمتا كييف بتنظيم استفزازات عسكرية في المنطقة. كما أفادتا بعثورهما على عشرات المعدات العسكرية الأوكرانية في التجمعات السكنية القريبة من أراضيهما. 

المصدر: روسيا اليوم
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