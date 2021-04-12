عربي-دولي

قصّة حبّ الكترونية كلّفته أكثر من 180 ألف دولار!

Lebanon 24
12-04-2021 | 21:00
A-
A+
Doc-P-812134-637538334531179581.jpg
Doc-P-812134-637538334531179581.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجّل مواطن في دولة الكويت قضية احتيال ونصب بحقّ فتاة تعرف إليها إلكترونياً، بعد أن أنفق عليها قرابة 55 ألف دينار (181,500 دولار)، ثمّ رفضت الزواج منه.

وبحسب صحيفة "الراي" المحلية، فقد تعرف الشاب إلى فتاة مواطنة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتطورت علاقتهما إلى لقاءات، وتقديم هدايا قيمة للفتاة تنوعت بين المجوهرات غالية الثمن والساعات الفخمة، حتى وصل الأمر به إلى تسليمها بطاقته المصرفية الخاصة بسحب الأموال من الصراف الآلي، مرفقة بالرقم السرّي.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الفتاة استغلت ثقة الشاب وحبّه، فقامت بصرف كل ما تريده من مال من بطاقة السحب، حتى قرّر المجني عليه أن يبلغ الفتاة برغبته بمقابلة أهلها للارتباط بها رسمياً، فردت عليه بأن "أهلها لن يرضوا به"، وإثر ذلك طالبها الشاب بإرجاع كل أمواله وهداياه، لكنها رفضت ذلك.

وقال مصدر أمني إنّ "المجني عليه تقدم إلى الشرطة بشكوى بحق الفتاة بتهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على أمواله، مرفقاً شكواه بعدد من الفواتير وإيصالات السحب الآلي".

ولفت إلى أن "القضية أحيلت إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".


المصدر: روسيا اليوم

عربي-دولي

منوعات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2021-04-12
23:30 | 2021-04-12
22:50 | 2021-04-12
22:30 | 2021-04-12
22:16 | 2021-04-12
22:00 | 2021-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website