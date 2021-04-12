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عربي-دولي
شقيق رئيس سابق يمثل أمام القضاء.. ما هي تهمته؟
Lebanon 24
12-04-2021
|
15:00
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مثل سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة "سيدي محمد"، بعدما تم إحضاره من قبل الدرك الوطني.
وقام الدرك الوطني بإحضار سعيد بوتفليقة ومستشاره إلى محكمة "سيدي محمد"، للسماع له في قضايا فساد واستغلال النفوذ تورط فيها، حيث أن شقيق الرئيس الجزائري السابق متابع في قضيتي كونيناف ووزير العدل السابق، الطيب لوح، في القضية التي تتعلق بالثأثير على سير العدالة.
وتجدر الإشارة إلى أن القضاء العسكري برأ ذمة كل من الجنرال توفيق مدين رئيس جهاز الاستخبارات القوي السابق، ومساعده الجنرال عثمان طرطاق، المدعو بشير طرطاق، وسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون من تهمة التآمر ضد الجيش والدولة. غير أن الإفراج لم يتقرر إلا للجنرال توفيق ولويزة حنون، وأبقي على سعيد بوتفليقة وعثمان طرطاق في السجن في قضايا أخرى.
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