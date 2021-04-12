مقتل شخص بإطلاق نار أمام مستشفى في باريس

أفاد مصدر بالشرطة الفرنسية بوقوع إطلاق نار على شخصين أمام مستشفى في باريس، مؤكدا مقتل أحدهما وفرار المهاجم على متن دراجة نارية.وقال المصدر إن شخصا لقي حتفه وأصيب آخر ويتلقى العلاج في المستشفى بالدائرة السادسة عشرة التي أصيب أمامها بالرصاص.وأكد المصدرأنه لا يوجد شيء معروف حتى الآن عن دوافع الهجوم.