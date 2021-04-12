عربي-دولي

مقتل شخص بإطلاق نار أمام مستشفى في باريس

Lebanon 24
12-04-2021 | 16:01
A-
A+
Doc-P-812173-637538400986653471.jpeg
Doc-P-812173-637538400986653471.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد مصدر بالشرطة الفرنسية بوقوع إطلاق نار على شخصين أمام مستشفى في باريس، مؤكدا مقتل أحدهما وفرار المهاجم على متن دراجة نارية.

وقال المصدر إن شخصا لقي حتفه وأصيب آخر ويتلقى العلاج في المستشفى بالدائرة السادسة عشرة التي أصيب أمامها بالرصاص.

وأكد المصدرأنه لا يوجد شيء معروف حتى الآن عن دوافع الهجوم.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:48 | 2021-04-12
17:30 | 2021-04-12
17:02 | 2021-04-12
17:00 | 2021-04-12
15:24 | 2021-04-12
15:00 | 2021-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website