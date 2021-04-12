عربي-دولي

مصرع 34 مهاجرا جراء انقلاب مركبهم قبالة شواطئ جيبوتي‎

Lebanon 24
12-04-2021 | 17:30
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كشف مسؤول إقليمي في المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الاثنين، أن 34 مهاجرا قضوا، بعد انقلاب مركبهم قبالة شواطئ جيبوتي.

وقال محمد عبديكر مدير المنظمة لشرق إفريقيا والقرن الإفريقي، في تغريدة عبر "تويتر" إن "34 مهاجرا لقوا حتفهم بشكل مأساوي قبالة سواحل جيبوتي بعد انقلاب قاربهم. كان المهربون ينقلون المهاجرين"، مشيرا إلى أنه "هذه هي ثاني مأساة من هذا النوع خلال أكثر من شهر".

وشدد على أن "إلقاء القبض على المتاجرين بالبشر والمهربين الذين يستغلون نقاط ضعف المهاجرين ومقاضاتهم، يجب أن يصبح أولوية".

المصدر: روسيا اليوم
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