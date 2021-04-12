عربي-دولي

أوستن: حريصون على أمن إسرائيل وضمان تفوقها العسكري

Lebanon 24
12-04-2021 | 23:59
A-
A+
Doc-P-812211-637538457223185115.jpg
Doc-P-812211-637538457223185115.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الاثنين، على حرص الولايات المتحدة على "أمن إسرائيل"، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو، الاثنين، في إسرائيل.

وأضاف أوستن أن واشنطن تدعم "ضمان استمرار تفوق إسرائيل في المنطقة".

ووصل أوستن، الأحد، إلى إسرائيل في أول زيارة لمسؤول أميركي رفيع المستوى، للبحث في عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي تعارضه إسرائيل. 

من جانبه قال نتانياهو إن "إيران تمثل التهديد الأكبر في الشرق الأوسط"، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح لطهران بالحصول على أسلحة نووية لتنفيذ سياستها في المنطقة.

وزار أوستن قاعدة "نفاطيم" الجوية حيث أكد خلال كلمة له هناك أن الولايات المتحدة تدعم مبادرات التطبيع، وأنها ستقدم المساعدة في هذا الجانب من خلال العلاقات الجيدة التي تتمتع فيها واشنطن مع كثير من الدول العربية والمسلمة

كما تطرق لاتفاق إبراهيم التي نتج عنه اتفاقيات سلام بين إسرائيل ودول عربية العام الماضي.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد قال الأحد، إن إسرائيل "ستعمل جاهدة" مع الولايات المتحدة "لضمان" تلبية الاتفاق النووي الإيراني الجديد المطالب الأمنية الإسرائيلية.

وأضاف أن "طهران تشكل تهديدا استراتيجيا للأمن الدولي وللشرق الأوسط وإسرائيل". 

وتأتي زيارة أوستن بعد أيام على انطلاق محادثات ممثلي الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي بفيينا، لحث الولايات المتحدة على العودة إليه، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى طمأنة إسرائيل بشأن قضايا الأمن الإقليمي.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:30 | 2021-04-12
22:50 | 2021-04-12
22:30 | 2021-04-12
22:16 | 2021-04-12
22:00 | 2021-04-12
21:30 | 2021-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website