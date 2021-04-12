عربي-دولي

إسبانيا تقبض على 20 مهرب بشر عبر المغرب

Lebanon 24
12-04-2021 | 20:00
A-
A+
Doc-P-812216-637538459917278847.jpg
Doc-P-812216-637538459917278847.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت الشرطة الإسبانية الاثنين توقيف 20 شخصاً متورطين في تهريب مهاجرين على متن زوارق بين المغرب وإسبانيا، ضمن شبكة تُعتبر مسؤولة عن حادث غرق في فبراير قضى فيه 4 أشخاص.

وأوضحت الشرطة في بيان أن الشبكة تنقل ضحاياها وغالبيتهم مغربيات وقصّر، إلى سبتة وهي جيب إسباني يقع على الساحل الشمالي للمغرب وعلى بعد بضعة كيلومترات من السواحل الجنوبية الإسبانية. بعد ذلك، يستقلّ هؤلاء المهاجرون قوارب تراوح قدرتها الاستيعابية بين 7 و10 أشخاص، للوصول إلى شبه الجزيرة الايبيرية مقابل 2500 يورو (2900 دولار) وأثناء العملية التي شارك فيها 150 شرطياً وكذلك عناصر من الشرطة الأوروبية "يوروبول"، عُثر خلال عمليات تفتيش على خمس بنادق والكثير من الذخيرة وكذلك ثلاثة قوارب وأموال.


وفي شباط، لقي أربعة أشخاص مصرعهم جراء غرق قارب يُشتبه في أنه تابع لشبكة التهريب. وغالباً ما يقضي مهاجرون غرقاً في هذه المنطقة من شرق البحر المتوسط حيث لقي العام الماضي 330 شخصاً مصرعهم، بحسب حصيلة أعدّتها منظمة الهجرة الدولية. وحتى نهاية آذار، كان قد وصل حوالى 4377 مهاجراً إلى إسبانيا عبر البحر منذ مطلع العام، أكثر من نصفهم نزلوا في جزر الكناري الإسبانية، التي تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين منذ نهاية العام 2019. 

 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
21:30 | 2021-04-12
21:30 | 2021-04-12
21:00 | 2021-04-12
21:00 | 2021-04-12
20:44 | 2021-04-12
20:30 | 2021-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website