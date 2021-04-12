تركيا: تحذير من انهيار النظام الصحي

حذرت الرابطة الطبية التركية من أن النظام الصحي في البلاد يواجه خطر الانهيار، في ظل الارتفاع الكبير في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا.

وقالت رئيسة الرابطة سيبنيم كورور فينكانشي اليوم الإثنين "مستشفياتنا مزدحمة بالمصابين بفيروس كورونا، حتى العنابر التي تم إضافتها ليست كافية"، وأضافت "لا يوجد مزيد من الغرف في وحدات الرعاية المركزة"، موضحة أن طواقم العمل يتعرضون لضغط كبير.

وقالت وزارة الصحة التركية إن عدد أسرة الرعاية المركزة المستخدمة في البلاد يمثل نحو 67%، وكانت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في تركيا قد ارتفعت لأكثر من 5000 حالة يومية الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ بداية الجائحة.

وكانت تركيا، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 84 مليون نسمة، قد خففت القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا جزئياً في آذار الماضي، ومنذ ذلك الحين تسجل حالات إصابة مرتفعة بالفيروس، ووصفت رئيسة الرابطة الطبية التركية التخفيف بأنه" أمر لا يمكن التحكم فيه".

وتخضع مناطق معينة حالياً لحظر تجوال ليلي وقيود خلال عطلات نهاية الأسبوع، ومن المقرر فرض مزيد من الإجراءات غداً الثلاثاء، بالتزامن مع بداية شهر رمضان.

وكانت تركيا قد بدأت حملة التطيعم ضد فيروس كورونا في منتصف يناير(كانون الثاني) الماضي، وتستخدم بصورة أساسية لقاح سينوفاك الصيني.