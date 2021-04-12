نتنياهو: لن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إن إيران لم تتخل قط عن سعيها لامتلاك أسلحة نووية وإن إسرائيل لن تسمح لها أبدا بصنعها.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين، بينما كان وزير الدفاع الأمريكي الزائر لويد أوستن يقف إلى جانبه، لم يعلق نتنياهو على اتهام إيران لإسرائيل بتخريب موقع نطنز النووي الإيراني.

وقال رئيس وزراء العدو: "لم تتخل إيران قط عن سعيها لحيازة أسلحة نووية والصواريخ التي تطلقها".

وأضاف "لن أسمح لإيران أبدا بامتلاك القدرة النووية لتنفيذ هدف الإبادة الجماعية والقضاء على إسرائيل".