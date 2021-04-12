عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يصيب مهرباً عند الحدود المصرية

Lebanon 24
12-04-2021 | 22:30
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أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة مشتبه به خلال إحباط عملية تهريب على الحدود المصرية.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي: "في أعقاب إحباط عملية تهريب على الحدود المصرية، رصدت قوة عسكرية سيارة أحد المهربين تتجه نحوهم بسرعة، ما حدا بالجنود إلى إطلاق النار على إطارات السيارة بهدف توقيفها".

وأضاف: "نتيجة لذلك أصيب أحد المشتبه فيهم ويتلقى العلاج في المكان".

وأشار المتحدث العسكري الإسرائيلي إلى أن "الحادث قيد التحقيق"، إلا أنه لم يدلِ بمزيد من المعلومات حول هوية وجنسية المصاب، بحسب قناة "العين". 

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في الأسابيع الأخيرة إحباط عدد من عمليات التهريب عبر الحدود المصرية-الإسرائيلية.

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