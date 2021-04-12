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عربي-دولي
أمير قطر يتصل بالسيسي لأول مرة منذ سنوات
Lebanon 24
12-04-2021
|
18:51
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أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، هو الأول منذ المصالحة الخليجية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، عبر "فيسبوك"، أن أمير قطر اتصل ليهنئ السيسي بحلول شهر رمضان، وعبر السيسي عن شكره لأمير قطر على تهنئته بهذه المناسبة، "داعيا الله عز وجل أن يُعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات".
وجاء في خبر نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية: "تبادل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في اتصال هاتفي أجراه سموه عصر اليوم".
وكانت مصر إحدى الدول الأربع التي فرضت مقاطعة دبلوماسية واقتصادية على قطر عام 2017، قبل أن توقع على بيان العُلا الذي وضع الخطوط العريضة للمصالحة بين الدول الخمس.
المصدر: سبوتنيك
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