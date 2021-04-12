سلعةٌ من شعر النساء.. إليكم قصة "الذهب الأسود"

الذهب الأسود... هكذا تُعرفُ سلعةُ شعرِ النساء في الصين نظراً لارتفاعِ سعرِهِ المستمر هناك. فتجارةُ الشعرِ مزدهرة وعلى الصعيد العالمي أيضاً وغالبيةُ منتجاتِ الشعر تأتي من آسيا ومعظمُها من الصين التي تحتجز ما يصل إلى مليوني إيغوري ومن أقليات عرقية أخرى في معسكرات الاعتقال منذ العام 2016 وفق منظمات حقوق الإنسان.

وقد تحدّث تحقيق كانت أجرته شبكة سي أن أن سابقاً، أنّ غالبيةَ شعرِ النساء المستعار الذي يباعُ في الأسواقِ العالمية، يتمّ تصنيعُه في الصين، وأنّ الإيغوريات على صلةٍ قسرية بالقصة. وتعدّ الصين أكبرَ مصنعٍ للشعرِ المستعار، وامتدادات الشعرِ البشري في العالم، ومن ابرز الموردين لمنتجات الشعر للولايات المتحدة.

وذكرت وسائل إعلامية أنّ هناك أكثر من ثلاثين شركة لمنتج شعر النساء في مقاطعة لوب الصناعية.

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