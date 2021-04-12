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عربي-دولي
إيران: سنفرض عقوبات على الاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
12-04-2021
|
22:50
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أعلنت إيران أنها ستفرض عقوبات على الاتحاد الأوروبي ردا على عقوبات فرضها الاتحاد على قيادات في الباسيج والشرطة الإيرانية، مشيرة إلى أنها ستعلن عن عقوباتها لاحقا.
وأعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن إدانتها لعقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي فرضها على قيادات في الباسيج والشرطة الإيرانية، معتبرة أن هذه العقوبات "لا قيمة لها".
وأعلنت عن تعليق المباحثات مع الاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان وإيقاف التعاون في مجال الإرهاب واللاجئين ومكافحة المخدرات، ردا على العقوبات.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن عن فرض عقوبات تستهدف 8 من قادة قوات الباسيج والشرطة الإيرانية و3 سجون بسبب "حملة قمع مميتة نفذتها السلطات الإيرانية في نوفمبر 2019".
وتعتبر العقوبات التي تشمل حظرا للسفر وتجميدا للأصول هي أول عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب "انتهاكات لحقوق الإنسان" منذ عام 2013.
ومن بين المستهدفين بالعقوبات رئيس الحرس الثوري حسين سلامي وقائد الباسيج غلام رضا سليماني.
المصدر:
روسيا اليوم
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