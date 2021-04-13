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بعد إصابته في نطنز.. المسؤول الإيراني الكبير يروي تفاصيل الحادث (فيديو)

Lebanon 24
13-04-2021 | 07:00
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أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، "أن معركة طهران مع العدو مستمرة وإيران هي من ستنتصر في النهاية".

جاء ذلك في مقطع فيديو اتصال مراسل التلفزيون الإيراني عبر الإنترنت مع بهروز كمالوندي من المستشفى، وذلك بعد إصابته جراء سقوطه في مفاعل نطنز.

 

اظهارات بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران پس از حادثه نظنز pic.twitter.com/icfCi6WntO



وقال بهروز كمالوندي: "صناعتنا النووية لیست کالصفصاف کي تهزها الرياح"، مؤكدا أنه "لا شك في أن إيران ستصل أهدافها في صناعتها النووية".

وأضاف: "ذهبت إلى نطنز للاطلاع على آثار الحادثة ووجدت أن الأضرار جزئية من بينها سقوط سقف معلق".

وتابع: "السقف الكاذب سقط فوق ممر قيد الإنشاء بعمق 7 أمتار وبمجرد أن وضعت رجلي عليه سقطت".

وأكمل موضحا: "سقطت مع بعض معدات من الألمنيوم كانت تغطي الحفرة تحت السقف المعلق الذي سقط عليها....سقطت على رجلي، ولو لم أكن أرتدي الخوذة لأصبت بجروح جسيمة في الرأس... تعرضت لكسور في كلتا القدمين وجرح سطحي في الرأس، أخرج الأطباء أسياخ حديد من رجلي دخلت في العضلات بمقدار 6 سم.... أجريت عملية في رجلي لعملية استغرقت ساعتين ..الحمد لله أنا سليم، ويمكنني متابعة عملي كمتحدث باسم المنظمة".


وكانت وكالة الأنباء الإيرانية قد أفادت في وقت سابق بأن إصابة المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية ناجمة عن سقوطه من ارتفاع 7 أمتار في مفاعل نطنز، لافتة إلى أن ارتداء كمالوندي خوذة الرأس حال دون حدوث إصابة بالغة في الرأس، منوهة بأن حالته الصحية مستقرة وينبغي له البقاء في المشفى لمدة يومين.

وأصيب كمالوندي بكسور في رأسه وقدمه، وتم على الفور نقله إلى أحد مستشفيات مدينة كاشان حيث يخضع للعلاج.

المصدر: روسيا اليوم
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