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عربي-دولي
ونجا الأردن من العواصف!
Lebanon 24
13-04-2021
|
06:50
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كتب حمد الماجد في "الشرق الاوسط": "وهكذا تجاوزت سفينة الأردن العاصفة الأخيرة بسلام، كما تجاوز في الماضي عواصف أشد وأخطر وأنكى. قاد السفينة بعد هبوب العاصفة الأخيرة ملك ماهر، وعمّ حكيم يُعتبر «رمانة الميزان» الهاشمية.
وقوع الأردن جغرافياً في منطقة العواصف والتيارات السياسية أكسب جِلْده سماكة وصلابة خلقت فيه قدرة مذهلة على تحمل الصدمات والكدمات، أقول مذهلة لأن البلد صغير في حجمه، قليل في سكانه، فقير في موارده الاقتصادية، شحيح في مصادره الطبيعية، وتركيبته السكانية ليست كأحد من الدول، وأثبتت مَلَكِية الأردن أنها، كبقية الملكيات العربية، لها جذور ضاربة في تركيبة شعوبها، ولا ترى الأخطاء والتقصير والقصور، إن وجدت، إلا غباراً عالقاً يسهل مسحه والتعامل معه.
ولك أن تقارن بين التحولات السهلة الممتنعة التي تجري في الممالك العربية بعد رحيل رأس الدولة، أو تنحيه، وما يعقبها من تغييرات كبيرة في المناصب السيادية، يجري هذا الحراك الشديد والتغييرات الكبرى بسلاسة ويسر، وبين غيرها. قارن مثلاً تجربة ملكية الأردن الراسخة في انتقال السلطة بنظام البعث العراقي والبعث السوري.
يحد الأردن عراق مضطرب وشام محترق وكل هذه الكيانات حمَّلت الأردن من الهجرات السكانية وعبئهم الاقتصادي والمعيشي فوق طاقته، ومع ذلك فاليد الأردنية ترحب، والأخرى تبني وتشيد، ومع شح الموارد الطبيعية، فقد حقق الأردن نجاحات لافتة في الصحة والتعليم، وهما «ترمومتر» تعافي الدول، وفي تقديري، لو لم يكن قدر الأردن الجغرافي أن يكون في هذه المنطقة الحرجة الملتهبة ذات الصفيح الساخن، لربما كان نموذجاً لسنغافورة شرق أوسطية أخرى".
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