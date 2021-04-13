"المرحلة الحرجة".. إعلان لا ينذر بالخير من منظمة الصحة

حذرت منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، من أن وباء كورونا قد بلغ مرحلة حرجة، إلا أنها لفتت إلى إمكانية السيطرة على الوضع في حال اتخاذ الإجراءات السليمة، وذلك مع تسجيل ارتفاع كبير في عدد الإصابات حول العالم.

وأعلنت رئيسة الفريق التقني المعني بمكافحة الوباء في المنظمة ماريا فان خيركوف في مؤتمر صحافي، أن العالم يشهد حاليا مرحلة حرجة للوباء، مؤكدة أن مسار الجائحة بات في ازدياد مستمر، وهو يتنامى في شكل مطرد.

وأضافت أن هذا الوضع لم يكن متوقعاً بعد 16 شهرا من بدء الجائحة.

ارتفاع الإصابات بمعدل 9% والوفيات 5%

كما تابعت أن عدد الإصابات ارتفع الأسبوع الماضي بمعدل 9% على مستوى العالم، بينما ارتفعت الوفيات بنسبة 5%.

بدوره، كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن هذا هو الأسبوع السابع على التوالي الذي يشهد زيادة في عدد الإصابات، والأسبوع الرابع على التوالي الذي ترتفع فيه الوفيات، مضيفاً أن المنظمة سجلت الأسبوع الماضي رابع أكبر عدد من الإصابات في أسبوع واحد حتى الآن.

ولفت إلى أن العديد من البلدان في آسيا والشرق الأوسط قد شهدت زيادة حادة في عدد الإصابات، وذلك على الرغم من إعطاء أكثر من 780 مليون جرعة من اللقاح في جميع أنحاء العالم.

اللقاحات فعّالة

إلى ذلك، ذكر المسؤول مجدداً بأن اللقاحات أدوات "حيوية وقوية" لمكافحة الوباء، إلا أنه دعا الدول والسكان إلى اتباع الإجراءات التي نجحت في درئه من التباعد الجسدي، ووضع الكمامات، وغسل اليدين، والتهوية، وفحص الكشف عن الفيروس، وتتبع المخالطين إلى العزل والحجر الصحي.

كما أكد أن منظمة الصحة العالمية لا تريد أن ترى عمليات إغلاق لا نهاية لها... ولكن، إلا أن هناك في الوقت الحالي بلدانا بداخلها وحدات العناية المركزة مكتظة والناس يموتون، ويجب تجنب ذلك تماماً.

إلى ذلك، ختم أنه ومن خلال تضافر الجهود لفرض تدابير للحفاظ على الصحة العامة والتطعيم المنصف، يمكن السيطرة على الوباء في غضون أشهر.