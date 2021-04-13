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عربي-دولي
مسؤول أميركي يحذر من مواجهة قريبة: بوتين يقرع طبول الحرب
Lebanon 24
13-04-2021
|
22:00
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حذر سفير الولايات المتحدة السابق لدى روسيا من أن "التوترات المستمرة بين روسيا وأوكرانيا قد تؤدي إلى حرب شاملة بين جيشين هائلين للغاية".
وقال مايكل ماكفول الذي شغل المنصب بين عامي 2012 و2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إن "أوكرانيا لن تتردد في الرد إذا قرر الكرملين شن هجوم على الجانب الشرقي من البلاد لتحرير المتحدثين باللغة الروسية المقيمين هناك".
وأضاف ماكفول لبي بي سي: "إذا حدث ذلك، فإن الحكومة الأوكرانية والجيش الأوكراني سيردان، وليس لدي أدنى شك في أنهم سيفعلون، وبعد ذلك ستندلع حرب في أوروبا بين جيشين هائلين للغاية".
وتأتي تصريحات السفير السابق بعد أن قال مذيع الأخبار الروسي "ديمتري كيسليوف" إن البلاد "على بعد خطوة واحدة من الحرب"، ووصف أوكرانيا بأنها دولة "نازية"، وأضاف أن "روسيا يمكن أن تُجبر على نزع النازية بالقوة، وذلك سيؤدي إلى الانهيار الاقتصادي والعسكري لأوكرانيا".
وفي الأسابيع الماضية، يعتقد أن روسيا حشدت حوالي 80 ألف جندي في شبه جزيرة القرم وعلى طول الحدود الشرقية لأوكرانيا، إضافة إلى آلاف الدبابات والمدفعيات والمركبات المدرعة ومركبات الدعم، وفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.
ويتزامن الحشد العسكري مع انهيار أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار في الصراع المستمر بين أوكرانيا والانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا، والذين يقاتلون الحكومة هناك منذ سنوات.
ولم تعزز روسيا وجودها في تلك المنطقة إلى هذا الحد منذ ضم شبه جزيرة القرم، مع تقارير محلية ودولية مختلفة في الأيام القليلة الماضية تشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعاد نشر "طائرات" كانت موجودة بالقرب من الحدود الإستونية، وأرسل 10 قطع بحرية من أسطول بحر قزوين لتعزيز أسطول البحر الأسود، وردا على ذلك أرسلت الولايات المتحدة سفينتين حربيتين إلى البحر الأسود.
المصدر:
الحرة
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