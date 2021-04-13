عربي-دولي

قرار هام من فاوتشي بشأن "أسترازينيكا"

Lebanon 24
13-04-2021 | 13:00
A-
A+
Doc-P-812447-637539117135717086.jpg
Doc-P-812447-637539117135717086.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مسؤول الأمراض المعدية في الولايات المتحدة إنه إذا تمت تسوية المخاوف المتعلقة بشأن لقاح "أسترازينيكا" فإنه سيكون فعالا، لكنه قد لا يكون ضروريا للأميركيين. بسبب إمدادات من لقاحات أخرى.

وأضاف أنتوني فاوتشي الثلاثاء "أعتقد أن لقاح أسترازينيكا من وجهة نظر الفعالية هو لقاح جيد، وإذا تمت تسوية مشكلة السلامة في الاتحاد الأوروبي.. فإن فعالية هذا اللقاح جيدة حقا".

وتابع أنه "من غير الواضح ما إذا كنا سنستخدم أسترازينيكا أم لا، ولكن يبدو الآن أننا لن نحتاج إليه في الوقت الحالي. إنه ليس اتهاما سلبيا لـ أسترازينيكا، فمن المحتمل أنه نظرا للإمداد الذي لدينا من الشركات الأخرى قد لا نحتاج إلى استخدام هذا اللقاح".

ويتم التحقيق في لقاح "أسترازينيكا" من قبل المنظمين الأوروبيين بسبب مخاوف بشأن حالات نادرة من جلطات دموية.

ولم تتم الموافقة عليه بعد في الولايات المتحدة.
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:34 | 2021-04-13
13:30 | 2021-04-13
13:14 | 2021-04-13
12:30 | 2021-04-13
12:00 | 2021-04-13
11:45 | 2021-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website