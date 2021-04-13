ستولتنبرغ: على روسيا وضع حد لحشد قواتها حول أوكرانيا

حض ألامين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ روسيا اليوم على وضع حد لحشد قواتها "غير المبرر" حول أوكرانيا، بحسب ما افادت وكالة "فرانس برس".



وقال ستولتنبرغ :"على روسيا وضع حد لحشد قواتها داخل وحول أوكرانيا ووقف استفزازاتها وخفض التصعيد فورا".

