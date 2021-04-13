عربي-دولي

ستولتنبرغ: على روسيا وضع حد لحشد قواتها حول أوكرانيا

Lebanon 24
13-04-2021 | 13:14
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حض ألامين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ روسيا اليوم على وضع حد لحشد قواتها "غير المبرر" حول أوكرانيا، بحسب ما افادت وكالة "فرانس برس".

وقال ستولتنبرغ :"على روسيا وضع حد لحشد قواتها داخل وحول أوكرانيا ووقف استفزازاتها وخفض التصعيد فورا".
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