عربي-دولي

وزير الدفاع الأميركي: قررنا زيادة عدد قواتنا في ألمانيا

Lebanon 24
13-04-2021 | 14:30
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أعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، أنّ بلاده قررت زيادة عدد قواتها في ألمانيا، مؤكداً أنّ واشنطن ملتزمة بوجودها في ألمانيا لمصلحة أميركا وحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأوضح أوستين خلال مؤتمر صحافي مشترك لوزيري دفاع أميركا وألمانيا، أنّ واشنطن ستضيف 500 جندي إلى قواتها في ألمانيا بحلول الخريف.

وأضاف: "تعزيز مهمة القوات الأميركية في أوروبا ضروري لمواجهة التحديات المستمرة".

ووصل أوستن إلى برلين أمس الاثنين على خلفية الأزمة الناشئة حديثًا مع إيران، والتي ألقت باللوم على إسرائيل في الهجوم الأخير على منشأة نطنز النووية.
المصدر: العربية
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