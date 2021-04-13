عربي-دولي

ناطق باسم الاتحاد الأوروبي يهنئ المسلمين برمضان بطريقة مميزة.. ماذا رسم؟ (فيديو)

Lebanon 24
13-04-2021 | 13:34
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بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، هنأ ‏‏‏‏الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو، المسلمين، "على طريقته الخاصة".

وقال لويس ميغيل بوينو عبر حساب الرسمي على "تويتر": "أود أن أتمنى لأصدقائنا المسلمين بحلول شهر رمضان الكريم الصحة والسلام والفرح، آملاً أن يكون صياما  مقبولا...كل عام وأنتم بخير".


وبحسب الفيديو، قام لويس برسم لوحة تعبيرية عن جامع و"هلال رمضان".

 

أودّ أن أتمنّى لأصدقائنا المسلمين بحلول شهر رمضان الكريم الصحة والسلام والفرح، آملا ً أن يكون صياما ً مقبولا ً...كلّ عام وأنتم بخير.#رمضان_كريم pic.twitter.com/RINzX78QGg


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