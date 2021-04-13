عربي-دولي

مصر.. الإفراج عن الصحافي والمعارض البارز خالد داوود

Lebanon 24
13-04-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-812483-637539188530402838.png
Doc-P-812483-637539188530402838.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفرجت السلطات الأمنية المصرية ليل الإثنين - الثلاثاء عن الصحافي والمعارض المصري البارز، خالد داوود، بعد أن أمضى قرابة عامين في الحبس الاحتياطي.

وقال عضو مجلس ادارة نقابة الصحافيين في مصر هشام يونس لوكالة "فرانس برس": "أمس (الاثنين) الساعة الخامسة مساء تم تبليغنا من قبل أحد المسؤولين أنه (خالد) سُيخلى سبيله بأمر من النائب العام.. ولم توجه له أي تهمة و لم يحل إلى المحاكمة بعد بقائه في الحبس الاحتياطي لمدة سنة و8 شهور".

وأضاف يونس: "خرج بعد منتصف الليل وذهبنا للقائه تقريبا في الساعة الواحدة صباحا".

أوقف داوود في أيلول 2019 مع عدد من الشخصيات المعارضة على خلفية اتهامهم بـ"نشر أخبار كاذبة" و"التعاون مع جماعة إرهابية"، بعد أيام من احتجاجات صغيرة نادرًا ما تحصل مناهضة لحكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وعمل داوود صحافياً في صحيفة "الأهرام ويكلي" الصادرة بالانكليزية وتولى رئاسة حزب الدستور (الليبرالي) لفترة خلفاً لمؤسس الحزب محمد البرادعي، حائز جائزة نوبل للسلام وأبرز الشخصيات المعارضة التي لعبت دورا هاما في إسقاط الرئيس حسني مبارك عام 2011.
المصدر: أ ف ب
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:36 | 2021-04-13
18:00 | 2021-04-13
17:49 | 2021-04-13
17:48 | 2021-04-13
15:01 | 2021-04-13
14:30 | 2021-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website