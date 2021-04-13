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عربي-دولي
مصر.. الإفراج عن الصحافي والمعارض البارز خالد داوود
Lebanon 24
13-04-2021
|
15:00
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أفرجت السلطات الأمنية المصرية ليل الإثنين - الثلاثاء عن الصحافي والمعارض المصري البارز، خالد داوود، بعد أن أمضى قرابة عامين في الحبس الاحتياطي.
وقال عضو مجلس ادارة نقابة الصحافيين في مصر هشام يونس لوكالة "فرانس برس": "أمس (الاثنين) الساعة الخامسة مساء تم تبليغنا من قبل أحد المسؤولين أنه (خالد) سُيخلى سبيله بأمر من النائب العام.. ولم توجه له أي تهمة و لم يحل إلى المحاكمة بعد بقائه في الحبس الاحتياطي لمدة سنة و8 شهور".
وأضاف يونس: "خرج بعد منتصف الليل وذهبنا للقائه تقريبا في الساعة الواحدة صباحا".
أوقف داوود في أيلول 2019 مع عدد من الشخصيات المعارضة على خلفية اتهامهم بـ"نشر أخبار كاذبة" و"التعاون مع جماعة إرهابية"، بعد أيام من احتجاجات صغيرة نادرًا ما تحصل مناهضة لحكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وعمل داوود صحافياً في صحيفة "الأهرام ويكلي" الصادرة بالانكليزية وتولى رئاسة حزب الدستور (الليبرالي) لفترة خلفاً لمؤسس الحزب محمد البرادعي، حائز جائزة نوبل للسلام وأبرز الشخصيات المعارضة التي لعبت دورا هاما في إسقاط الرئيس حسني مبارك عام 2011.
المصدر:
أ ف ب
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