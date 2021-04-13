دعم غذائي رمضاني للأسر الفقيرة في المغرب

أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، تعليماته لإطلاق وتنفيذ النسخة الـ22 من عملية توزيع الدعم الغذائي "رمضان 1442".وقال بلاغ صادر من مؤسسة محمد الخامس للتضامن إنه سيجري تنفيذ وإطلاق عملية الدعم الغذائي لفائدة الفئات المعوزة، مبرزا أن هذه العملية التضامنية الواسعة النطاق ستستهل في اليوم الأول من شهر رمضان.وأوضح البلاغ أن النسخة الـ22 من عملية توزيع الدعم الغذائي الرمضاني تستهدف ثلاثة ملايين شخص (600 ألف أسرة على الصعيد الوطني، منها 459 ألف و504 أسر من الوسط القروي).ويتكون الدعم الغذائي من سبع مواد أساسية (10 كلغ من الدقيق، 5 لتر من الزيت النباتي، 4 كلغ من السكر، 1 كلغ من العدس، 1 كلغ من الشعرية، 850 غرام من مركز الطماطم و250 غرام من الشاي).وسيجري، هذه السنة، إيصال المساعدات الغذائية مباشرة إلى أماكن سكن المستفيدين، التزاما بالقرارات والإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات المعنية.ويبقى الهدف من هذه العملية هو المساهمة في التخفيف من عبء الاحتياجات الغذائية المتعلقة بشهر رمضان.