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الذرية الإيرانية: ستبدأ الليلة العمليات الأولية لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% بمفاعل "نطنز"

Lebanon 24
13-04-2021 | 17:48
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أكد بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن العمليات الأولية لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمائة في مفاعل "نطنز" ستبدأ الليلة.

وأضاف کمالوندي "أخطرنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالبدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين بالمائة في نطنز الليلة".

وصرح بأن طهران ستستخدم اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين بالمائة في إنتاج عنصر الموليبدينوم لاستخدامه في صناعة الأدوية المشعة.

وأفاد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بأن طهران ستبدأ اليوم استبدال أجهزة الطرد المركزي المعطلة IR1 في مفاعل نطنز بأجهزة من الجيل الأول IR1 لكن بقدرة أعلى على التخصيب بمقدار خمسين بالمائة.

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