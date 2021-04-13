17
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
10
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
استهداف سفينة إسرائيلية قرب السواحل الإماراتية
Lebanon 24
13-04-2021
|
18:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، عن استهداف سفينة تجارية ترفع علم إسرائيل قرب السواحل الإماراتية.
وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، إن "استهداف السفينة الإسرائيلية كان ميناء الفجيرة الإماراتي، مؤكدة أن "السفينة الإسرائيلية التي تم استهدافها تحمل الرقم 9690559".
وأوضحت أن "اسم السفينة "هيبرن" تعود ملكيتها لشركة PCC الإسرائيلية، وتستخدم لنقل السيارات.
وكانت وسائل إعلام عبرية، ذكرت الشهر الماضي، أن سفينة حاويات مملوكة لإسرائيل كانت في طريقها إلى الهند، تعرضت للاستهداف بصاروخ إيراني في بحر العرب.
وقالت القناة 12 العبرية، إن "إيـران أطلقت صاروخا على سفينة حاويات مملوكة لإسرائيل في بحر العرب"، موضحة أن "السفينة كانت في طريقها من تنزانيا إلى الهند، وأثناء الرحلة عندما أبحرت السفينة في بحر العرب ومرت بين الهند وسلطنة عمان، أصيبت بصاروخ سبب لها أضرارا".
كما تم استهداف سفينة بملكية إسرائيلية في خليج عمان، في الـ28 شباط، واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيران بالوقوف وراء الانفجار، كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن إيران مسؤولة عن الانفجار الذي استهدف السفينة التي أبحرت إلى دبي بعد ذلك لفحص حالتها.
من جانبها، رفضت طهران ما قالت إنها "مزاعم إسرائيل التي لا أساس لها من الصحة" بأن الحرس الثوري الإيراني، هاجم سفينة شحن مملوكة لإسرائيل بالقرب من خليج عمان خلال شهر شباط الماضي.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
إيران أمَّنت جسر إمدادِها لـ "حزب الله"
Lebanon 24
إيران أمَّنت جسر إمدادِها لـ "حزب الله"
07:03 | 2021-04-13
13/04/2021 07:03:21
Lebanon 24
Lebanon 24
متجر لبناني شهير: الأسعار بالدولار!
Lebanon 24
متجر لبناني شهير: الأسعار بالدولار!
06:11 | 2021-04-13
13/04/2021 06:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة العصر: أموال المودعين "طارت".. والدولار الى الارتفاع مجددا
Lebanon 24
سرقة العصر: أموال المودعين "طارت".. والدولار الى الارتفاع مجددا
09:30 | 2021-04-13
13/04/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في عكّار.. بيع سمكة بسعر قارب الـ 3 ملايين ليرة (صورة)
Lebanon 24
في عكّار.. بيع سمكة بسعر قارب الـ 3 ملايين ليرة (صورة)
09:25 | 2021-04-13
13/04/2021 09:25:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة موجعة الى عون وباسيل والحريري وحزب الله
Lebanon 24
رسالة موجعة الى عون وباسيل والحريري وحزب الله
11:30 | 2021-04-13
13/04/2021 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
21:00 | 2021-04-13
تقرير إسرائيلي: إخفاقات وصدمة نفسية عميقة في حرب لبنان الثانية
20:30 | 2021-04-13
هل الأسلحة النووية تجعل إسرائيل أكثر أمنا؟
19:30 | 2021-04-13
الصحة العالمية تحذر من انتقال أمراض جديدة من الحيوانات للبشر!
19:00 | 2021-04-13
إيران تعلن تأجيل مفاوضات فيينا المقررة الأربعاء
18:00 | 2021-04-13
"المرحلة الحرجة".. إعلان لا ينذر بالخير من منظمة الصحة
17:49 | 2021-04-13
دعم غذائي رمضاني للأسر الفقيرة في المغرب
فيديو
سوزان نجم الدين تروي معاناتها مع شقيقها بسبب مشهد جريء.. وهذا ما قالته عن حجاب إبنتها (فيديو)
Lebanon 24
سوزان نجم الدين تروي معاناتها مع شقيقها بسبب مشهد جريء.. وهذا ما قالته عن حجاب إبنتها (فيديو)
18:00 | 2021-04-13
13/04/2021 21:00:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هدف أسطوري بالرأس يهز الشباك من مسافة 36 مترا! (فيديو)
Lebanon 24
هدف أسطوري بالرأس يهز الشباك من مسافة 36 مترا! (فيديو)
09:00 | 2021-04-13
13/04/2021 21:00:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن فيديو إنقاذ الطفلة الذي انتشر.. خطآن ارتكبهما الطبيب
Lebanon 24
مفاجأة عن فيديو إنقاذ الطفلة الذي انتشر.. خطآن ارتكبهما الطبيب
15:00 | 2021-04-12
13/04/2021 21:00:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact