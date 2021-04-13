15
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
دمشق تطالب واشنطن بالتعويض
Lebanon 24
13-04-2021
|
21:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
طالبت دمشق الإدارة الأميركية "بالتعويض عن الأضرار الجسيمة والخسائر الفادحة التي ألحقها العدوان والاحتلال الأميركي بحق الشعب السوري".
وقالت الخارجية السورية إن سوريا "تحمّل الإدارة الأميركية عواقب سياساتها الإجرامية بحق الشعب السوري" وأضافت أن "الولايات المتحدة الأميركية وأدواتها في العالم والمنطقة ضالعين في رعاية حرب إرهابية غير مسبوقة" على سوريا.
واستعرضت الخارجية السورية مواقف الإدارة الأميركية المتعلقة بسوريا من الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري المحتل، إلى الأسلوب الجديد المتمثل "بالتدخل الأميركي المباشر في شمال شرق سوريا من خلال دعم الميليشيات الانفصالية الإرهابية في تلك المنطقة، ناهيك عن قيامها بالتحكم بعناصر داعش الإرهابيين وتكليفهم بمهام إرهابية داخل سوريا وخارجها والتدخل العسكري الأمريكي المباشر في قصف البنى التحتية التي بناها الشعب السوري بجهده وإمكاناته".
وأضافت الخارجية أن الإدراات الأميركية "أضافت إلى جرائمها نهب النفط السوري والقمح السوري وتسخيره لخدمة خزائنها وإرهابييها على حساب تجويع الشعب السوري وإفقاره وحرمانه من ثرواته الوطنية في محاولة لاستكمال إجراءاتها اللاإنسانية المتمثلة بقانون قيصر سيء الصيت وضغوطها التي تمارسها على دول العالم بهدف وقف تعاملها الاقتصادي مع سوريا وخنق الشعب السوري في قوته اليومي".
كذلك تحدثت الخارجية عن "استباحة القوات العسكرية للولايات المتحدة الأميركية اليومي للحدود السورية العراقية ودخول الشاحنات الأميركية التي تحمل السلاح والعتاد للإرهابيين وفي العودة تحمل النفط والقمح السوري إلى شمال العراق" وقالت إن ذلك "يمثل انتهاكا مباشرا لسيادة البلدين الشقيقين ومخالفة لا يمكن السكوت عنها لقرارات مجلس الأمن".
ووصفت الخارجية السورية ممارسات الولايات المتحدة في سوريا بأنها "سلوك خارج عن القانون الدولي يستحق الإدانة والمساءلة عليه من جانب المجتمع الدولي".
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
إيران أمَّنت جسر إمدادِها لـ "حزب الله"
Lebanon 24
إيران أمَّنت جسر إمدادِها لـ "حزب الله"
07:03 | 2021-04-13
13/04/2021 07:03:21
Lebanon 24
Lebanon 24
في عكّار.. بيع سمكة بسعر قارب الـ 3 ملايين ليرة (صورة)
Lebanon 24
في عكّار.. بيع سمكة بسعر قارب الـ 3 ملايين ليرة (صورة)
09:25 | 2021-04-13
13/04/2021 09:25:34
Lebanon 24
Lebanon 24
متجر لبناني شهير: الأسعار بالدولار!
Lebanon 24
متجر لبناني شهير: الأسعار بالدولار!
06:11 | 2021-04-13
13/04/2021 06:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة العصر: أموال المودعين "طارت".. والدولار الى الارتفاع مجددا
Lebanon 24
سرقة العصر: أموال المودعين "طارت".. والدولار الى الارتفاع مجددا
09:30 | 2021-04-13
13/04/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
6 دول تصوم الأربعاء.. وانقسام في بلدين عربيين بينهما لبنان
Lebanon 24
6 دول تصوم الأربعاء.. وانقسام في بلدين عربيين بينهما لبنان
09:30 | 2021-04-13
13/04/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:00 | 2021-04-13
هذه هي افضل بلدان العالم... تقرير لمجموعة "باف BAV"
23:00 | 2021-04-13
مسؤول أميركي يحذر من مواجهة قريبة: بوتين يقرع طبول الحرب
22:44 | 2021-04-13
استهداف مركز معلومات وعمليات خاصة تابع للموساد شمالي العراق
22:30 | 2021-04-13
تأجيل اجتماع فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني
22:00 | 2021-04-13
القوات الاميركية ستنسحب من أفغانستان في هذا التاريخ
21:47 | 2021-04-13
إطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية... ماذا يحصل عند الحدود الجنوبية؟
فيديو
تجربة فريدة من "سامسونغ" لمستخدمي هواتف "آيفون" (فيديو)
Lebanon 24
تجربة فريدة من "سامسونغ" لمستخدمي هواتف "آيفون" (فيديو)
21:00 | 2021-04-13
13/04/2021 23:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
سوزان نجم الدين تروي معاناتها مع شقيقها بسبب مشهد جريء.. وهذا ما قالته عن حجاب إبنتها (فيديو)
Lebanon 24
سوزان نجم الدين تروي معاناتها مع شقيقها بسبب مشهد جريء.. وهذا ما قالته عن حجاب إبنتها (فيديو)
18:00 | 2021-04-13
13/04/2021 23:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هدف أسطوري بالرأس يهز الشباك من مسافة 36 مترا! (فيديو)
Lebanon 24
هدف أسطوري بالرأس يهز الشباك من مسافة 36 مترا! (فيديو)
09:00 | 2021-04-13
13/04/2021 23:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact