عربي-دولي

القوات الاميركية ستنسحب من أفغانستان في هذا التاريخ

Lebanon 24
13-04-2021 | 22:00
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أكد مسؤول في البيت الأبيض لقناة الحرة، الثلاثاء، نية الرئيس الأميركي جو بايدن، إعلان سحب القوات الأميركية من أفغانستان بحلول الذكرى العشرين لاعتداءات الحادي عشر من أيلول.

ونقل تقرير لصحيفة واشنطن بوست في وقت سابق، الثلاثاء، عن أشخاص مطلعين قولهم  إن بايدن قرر سحب القوات بحلول أيلول.

وقالت الصحيفة إن القرار الذي من المتوقع أن يعلنه بايدن، الأربعاء، سيبقي آلاف الجنود الأميركيين في أفغانستان، بعد موعد الأول من مايو الذي تم الاتفاق عليه بين إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وحركة طالبان.

وأعلن بايدن سابقا أنّ الولايات المتحدة لا تنوي البقاء "لفترة طويلة" في أفغانستان، لكنّه لفت إلى "صعوبة" الالتزام بمهلة الأول من أيار لانسحاب القوات الأميركية.

وأبرمت الولايات المتحدة في شباط 2020 تحت إدارة دونالد ترامب اتفاقا تاريخيا مع حركة طالبان، ينص على انسحاب جميع الجنود الأميركيين من أفغانستان بحلول الأول من مايو مقابل ضمانات أمنية وبدء مفاوضات مباشرة بين المسلحين والسلطات في كابول.

ولم يبق إلا 2500 جندي أميركي في أفغانستان حيث بدأت واشنطن تدخلها عقب هجمات 11 أيلول 2001.
المصدر: الحرة
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