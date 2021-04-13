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عربي-دولي
استهداف مركز معلومات وعمليات خاصة تابع للموساد شمالي العراق
Lebanon 24
13-04-2021
|
22:44
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أفادت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مصادر غير رسمية بأن مجموعة مجهولة الهوية قامت باستهداف مركز معلومات وعمليات خاصة تابع للموساد الإسرائيلي في شمال العراق.
وأضافت المصادر نفسها أن الهجوم نتج عنه مقتل وإصابة عدد من القوات الإسرائيلية.
ووصفت المصادر استهداف مركز المعلومات للموساد في شمال العراق "ضربة جدية" لإسرائيل.
وأشارت إلى وجود تفاصيل إضافية عن العملية سيتم نشرها لاحقا.
وذكر موقع "إنتل سكاي" المتخصص بمراقبة حركة الطيران والملفات العسكرية والمدنية، أنه تم توثيق عملية استهداف مركز المعلومات والعمليات الخاصة التابع للموساد، مشيرا إلى أن صور العملية ستنشر قريبا.
المصدر:
روسيا اليوم
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