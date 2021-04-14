عربي-دولي

أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم.. وهذا موقع لبنان

Lebanon 24
14-04-2021 | 09:30
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تتراوح ساعات الصيام في شهر رمضان للعام 2021 بين نحو 13 و15 ساعة خلال اليوم في الدول العربية.

وتختلف ساعات الصيام من دولة لأخرى، بحسب موقعها الجغرافي والنطاق الزمني المترتب عن ذلك. وفي لبنان، ستتراوح ساعات الصيام في  بين 14 ساعة و29 دقيقة في أول يوم، و15 و32 دقيقة في آخر يوم.


والدول القريبة من شمال الكرة الأرضية تطول فيها ساعات الصيام بينما تنخفض كلما توجهنا نحو القطب الجنوبي.

وتأتي أطول عدد ساعات الصيام هذا العام من نصيب دول المغرب العربي، الجزائر وتونس، حيث تصل إلى 14 ساعة و39 دقيقة في أول أيام شهر رمضان، و 15 ساعة و50 دقيقة في آخر أيام الشهر.

ووفقًا لـ"فوربس الشرق الأوسط" جاءت أقل عدد ساعات الصيام من نصيب جزر القمر، حيث يصل فيها عدد ساعات الصيام في أول أيام شهر رمضان إلى 13 ساعة و12 دقيقة، أما في آخر أيام الشهر ستصل إلى 12 ساعة و 59 دقيقة.

Fasting Hours around the #World #Ramadan

عدد ساعات الصيام حول #العالم #رمضان pic.twitter.com/CzWeLWghym

أما في الدول غير الإسلامية تحظى فنلندا بلقب "الأطول صيامًا" من حيث عدد ساعات الصيام، إذ سيصوم المسلمون هناك 23 ساعة و5 دقائق، وتليها عددٌ من الدول المجاورة لها مثل السويد والنرويج، وتأتي روسيا لتسجل 20 ساعة و45 دقيقة.

واعتبرت الأرجنتين أقصر دولة صيامًا في العالم، إذ يبلغ عدد ساعات الصيام 12 ساعة و23 دقيقة، ثم تشيلي 12 ساعة و41 دقيقة، وأستراليا 11 ساعة و 59 دقيقة.

ويمكن للصائمين في العاصمة السعودية الرياض الاستفادة من صيام قصير نسبيًا، 14 ساعة في أول أيام رمضان، و 14 ساعة و42 دقيقة في آخر يوم، أما في مكة 13 ساعة و51 دقيقة في أول يوم، و14 ساعة و7 دقائق في آخر يوم.

وسيقضي الصائمون الموجودون في الكويت 14 ساعة و17 دقيقة في أول يوم، و15 ساعة و19 دقيقة في آخر يوم وفي مسقط عمان 14 ساعة و1 دقيقة في أول يوم، و14 ساعة و41 دقيقة في آخر يوم.

سيبلغ عدد ساعات الصيام في المنامة بالبحرين 14 ساعة و9 دقائق في أول يوم، و14 ساعة و54 دقيقة في آخر يوم.

وفي العراق عدد ساعات الصيام 14 ساعة و27 دقيقة في أول يوم بينما تصل ساعات الصيام في آخر يوم من رمضان 15 ساعة و30 دقيقة.

المصدر: الامارات اليوم
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