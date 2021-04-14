ولاية أميركية تتخلى عن إجراءات كورونا الاحترازية كليا

أعلن حاكم ولاية نيفادا، ستيف سيسولاك، الثلاثاء، عن خطط لإعادة فتح جميع مقاطعات الولاية بالكامل بنسبة 100 في المئة بداية من شهر حزيران المقبل.وقال سيسولاك خلال مؤتمر صحفي: "كما هو الحال مع كل قرار كان عليّ اتخاذه خلال هذا الوباء، أعلم أن الكثير من الناس سيقولون إن هذا مبكر جدا، وسيقول آخرون إنه ليس قريبا بما يكفي".وِأشار إلى أنه خلال الشهر الماضي، استقر عدد الحالات الجديدة اليومية عند مستويات منخفضة نسبيا بينما تلقى عدد متزايد من السكان اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.وخففت عدة ولايات قيود الإغلاق بدرجات متفاوتة في وقت سابق من هذا العام، ومنها تكساس ولويزيانا وميسيسبي.