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بلينكن: نحن والناتو سننسحب من أفغانستان معا

Lebanon 24
14-04-2021 | 13:30
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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ستعمل مع دول حلف الناتو على إعداد خطة لسحب قواتها من أفغانستان.

وشدد بلينكن في تصريح أدلى في العاصمة البلجيكية بروكسل، على أن الوقت حان لإعادة القوات المنتشرة في أفغانستان إلى الوطن، مؤكدا أن الرئيس جو بايدن سيلقي كلمة بهذا الشأن في غضون ساعات.

في الوقت نفسه، أشار وزير الخارجية الأميركي إلى ضرورة أن تنسحب قوات الولايات المتحدة وغيرها من دول الناتو من أفغانستان معا، موضحا أنه وصل بروكسل بهدف العمل بشكل وثيق مع دول الناتو وأمينه العام ينس ستولتنبرغ على المبدأ الذي انتهجه الحلفاء منذ البداية، وهو يقضي بنشر وسحب القوات وتبني أي تغيرات معا.

وتابع: "سنعمل عن كثب جدا في الأسابيع والأشهر القادمة على سحب قواتنا من أفغانستان بشكل آمن ومدروس ومنسق".

ومن المقرر أن يبحث وزراء خارجية ودفاع دول حلف شمال الأطلسي افتراضيا في وقت لاحق من اليوم خططهم بشأن أفغانستان.
المصدر: روسيا اليوم
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