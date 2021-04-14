عربي-دولي

بوتين يكشف عن حالته بعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا... هل من أعراض جانبية؟

Lebanon 24
14-04-2021 | 19:30
A-
A+
Doc-P-812894-637540179131876987.jpg
Doc-P-812894-637540179131876987.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه في حالة صحية جيدة ولم يظهر لديه أي أعراض عقب تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشار بوتين للصحفيين إلى أنه خضع للتطعيم بالجرعة الثانية من اللقاح قبل 10 دقائق فقط من مشاركته في اجتماع لمجلس أمناء الجمعية الجغرافية الروسية اليوم الأربعاء، مضيفا: "كما ترون، كل شيء على ما يرام، دون أي أعراض جانبية. لا أشعر إطلاقا بأنني تلقيت أي لقاح".

ولفت الرئيس الروسي إلى أن الأطباء أكدوا له ظهور "استجابة مناعية جيدة" بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح، وأقر مبتسما بأنه لا يعرف ما هو المقصود بهذه العبارة.

وتلقى بوتين الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا في 23 آذار، دون الكشف عن اسم اللقاح الروسي الذي تم تطعيمه به.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
21:30 | 2021-04-14
21:00 | 2021-04-14
20:30 | 2021-04-14
20:00 | 2021-04-14
19:00 | 2021-04-14
18:30 | 2021-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website