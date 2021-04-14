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عربي-دولي
كيف علّقت روسيا على تأخير الانسحاب الأميركي من أفغانستان؟
Lebanon 24
14-04-2021
|
17:50
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أعربت روسيا، اليوم، عن قلقها لإعلان الرئيس جو بايدن انسحاب القوات الاميركية من افغانستان بحلول 11 ايلول، علما أن الموعد المقرر أصلا للانسحاب كان الاول من ايار.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان: "هذا الامر يثير القلق من تصعيد محتمل مقبل للنزاع المسلح في افغانستان، والذي قد يؤدي بدوره الى تقويض الجهود لإطلاق مفاوضات بين الاطراف الافغان".
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