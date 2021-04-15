أمر ملكي بتعيين مستشارا جديدا للملك سلمان.. من هو؟

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان، صباح اليوم الخميس، أمرا ملكيا بتعين الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود مستشارا له بمرتبة وزير.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء في الأمر الملكي أن الملك سلمان أمر بتعيين الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود مستشارا له بمرتبة وزير، لافتا إلى "تبليغ الأمر للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".

#عاجل#أمر_ملكي: يعين صاحب السمو الملكي الأمير / مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لـ #خادم_الحرمين_الشريفين بمرتبة وزير.#واس pic.twitter.com/Rurt5m9Y92

— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 15, 2021

ويشغل الأمير مشعل -أكبر أبناء الأمير ماجد بن عبد العزيز آل سعود- منصب محافظ محافظة جدة منذ 1997، وهو عضو في هيئة البيعة عن أبناء الأمير ماجد.