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أمر ملكي بتعيين مستشارا جديدا للملك سلمان.. من هو؟

Lebanon 24
15-04-2021 | 06:36
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أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان، صباح اليوم الخميس، أمرا ملكيا بتعين الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود مستشارا له بمرتبة وزير.

 

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء في الأمر الملكي أن الملك سلمان أمر بتعيين الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود مستشارا له بمرتبة وزير، لافتا إلى "تبليغ الأمر للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".

#عاجل#أمر_ملكي: يعين صاحب السمو الملكي الأمير / مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لـ #خادم_الحرمين_الشريفين بمرتبة وزير.#واس pic.twitter.com/Rurt5m9Y92

 

ويشغل الأمير مشعل -أكبر أبناء الأمير ماجد بن عبد العزيز آل سعود- منصب محافظ محافظة جدة منذ 1997، وهو عضو في هيئة البيعة عن أبناء الأمير ماجد.

المصدر: سبوتنيك
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