"الوضع خارج السيطرة".. ارتفاع متزايد لحالات كورونا شمال سوريا

أعرب المسؤولون الأكراد في شمال شرق سوريا عن مخاوفهم من الزيادة الحادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في منطقتهم، ودعوا المنظمات الصحية الدولية إلى التدخل لمنع "كارثة إنسانية"، وفقا لموقع "صوت أميركا".

وأعلن المسؤولون فرض حظر تجول لمدة 10 أيام، في محاولة للحد من انتشار الفيروس القاتل في المنطقة، التي يقطنها ما يقرب من 5 ملايين شخص، بما في ذلك الآلاف من النازحين داخليا واللاجئين وسجناء تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وقالت جوان مصطفى، مدير دائرة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا: "الوضع يخرج عن السيطرة". وأضافت: "في الأسابيع القليلة الماضية، شهدنا معدلًا متزايدًا لحالات كورونا في منطقتنا. نحن بحاجة إلى مساعدة فورية من المنظمات الصحية الدولية لوقف كارثة إنسانية محتملة".

وسجلت المنطقة أمس الأربعاء، 248 حالة إصابة جديدة وخمس وفيات، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في شمال شرق سوريا إلى 13004، بينها 437 حالة وفاة.

وقال مسؤولو الصحة المحليون إن العدد الفعلي للمصابين بالفيروس قد يكون أعلى من ذلك بكثير: "قدرتنا على الفحص محدودة للغاية، ومستشفياتنا ومنشآتنا الصحية مكتظة"، مضيفًا أن "العديد من الأشخاص الذين يحملون الفيروس يقيمون في منازلهم دون إبلاغنا".