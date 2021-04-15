عربي-دولي

للمسافرين إلى اليونان.. إلغاء قواعد الحجر الصحي وفق شرطين

Lebanon 24
15-04-2021 | 12:00
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اتخذت اليونان خطوة أولى نحو إعادة فتح القطاع السياحي، وذلك بإلغاء قواعد الحجر الصحي على الوافدين من أكثر من 30 دولة شريطة إبرازهم شهادة تلقيهم لقاح كورونا، أو خلوهم من الفيروس.

وقال مسؤول بوزارة السياحة إنه اعتبارا من الأسبوع المقبل لن يطلب من الوافدين من جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وصربيا وإسرائيل والإمارات عزل أنفسهم.

ومن المتوقع أن يدخل النظام الجديد حيز التنفيذ في 19 نيسان، أي قبل إعادة فتح قطاع السياحة رسميا اعتبارا من منتصف مايو.

وقال المسؤول "إنها خطوات صغيرة قبل أن يتم فتح البلاد كاملا في 14 أيار"، مشيرا إلى أن "تسعة مطارات ستفتح فور رفع القيود".

وأضاف: "لا نتوقع أن يبدأ السياح في الوصول بأعداد كبيرة ولكن النظام يحتاج إلى اختبار. لا يمكن تشغيله دفعة واحدة بين عشية وضحاها".
المصدر: وكالات
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