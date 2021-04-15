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تنظيف صحن المطاف في المسجد الحرام بوقت قياسي.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
15-04-2021 | 12:30
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أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة التطهير والسجاد بالمسجد الحرام، غسل صحن المطاف في ثاني أيام شهر رمضان، خلال وقت قياسي.

وأظهر مقطع فيديو الفرق العاملة خلال قيامها بأعمال غسل صحن المطاف في المسجد الحرام، حيث تمت عملية الغسل في مدة زمنية قياسية بلغت 5 دقائق.

#فيديو_واس | شؤون الحرمين الشريفين تغسل صحن المطاف في خمس دقائق.#رمضاننا_مع_واس#واس_عام pic.twitter.com/887e7Evqv4

ونوه مدير إدارة التطهير والسجاد بالمسجد الحرام، جابر ودعاني، بأنه تم التخلص من 291 طنا من النفايات في ثاني يوم من شهر رمضان.

وبين ودعاني أن عدد العمال الذين شاركوا في أعمال التنظيف بلغ 4 آلاف عامل وعاملة، إلى جانب 1500 حاوية نفايات كبيرة، و1500 حاوية نفايات صغيرة.

المصدر: واس
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